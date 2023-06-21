Son yılların popüler lezzeti burrata nedir?

Burrata, mozzarela ve kaymaktan yapılan bir İtalyan taze peyniridir. İtalyanca "burro" kelimesi tereyağı anlamına gelir. Burrata kökeni aslen Apulia bölgesine aittir. Dış kısmı mozzarella, iç kısım mozzarella ve kaymağın bir kombinasyonudur. Türkiye'de 2014 yılından beri Kocaeli Kandıra'da üretimi yapılmaktadır.

Yalnızca dış görünümüne bakılırsa, bu peynir kolayca taze mozzarella ile karıştırılabilir ve bunun nedeni, dış kabuğun yumuşak mozzarelladan yapılmış olmasıdır.