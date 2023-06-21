Son yılların popüler lezzeti burrata nedir?

Burrata, mozzarela ve kaymaktan yapılan bir İtalyan taze peyniridir. İtalyanca "burro" kelimesi tereyağı anlamına gelir. Burrata kökeni aslen Apulia bölgesine aittir. Dış kısmı mozzarella, iç kısım mozzarella ve kaymağın bir kombinasyonudur. Türkiye'de 2014 yılından beri Kocaeli Kandıra'da üretimi yapılmaktadır.
Yalnızca dış görünümüne bakılırsa, bu peynir kolayca taze mozzarella ile karıştırılabilir ve bunun nedeni, dış kabuğun yumuşak mozzarelladan yapılmış olmasıdır.
Burrata ve Mozzarella farkı nedir?
İki peynir çeşidi de lezzet bakımından benzerdir ancak burrata, krema sayesinde daha gevşek, daha zengin bir dokuya sahiptir. Burrata, yine krema sayesinde mozzarelladan daha fazla yağ içerir. Her iki peynir türü de tipik olarak nemi tutmak için bir tür sıvı içinde paketlenir.
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