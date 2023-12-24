SURVİVOR 2024: Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak?

Survivor 2024 sezonu için geri sayım devam ederken, kadroda yer alan isimler belli oldu. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sene de Survivor All-Star formatı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yarışmada, milli sporcular ve Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü oyuncular yer alacak. İşte, Survivor 2024 hakkında bilgiler...
2024 SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'da yayınlanacak.
TAKIMLAR BELLİ OLDU
Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti.
TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.
Öte yandan izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya
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