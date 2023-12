SURVİVOR 2024: Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak?

Survivor 2024 sezonu için geri sayım devam ederken, kadroda yer alan isimler belli oldu. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sene de Survivor All-Star formatı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yarışmada, milli sporcular ve Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü oyuncular yer alacak. İşte, Survivor 2024 hakkında bilgiler...



2024 SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'da yayınlanacak.



TAKIMLAR BELLİ OLDU



Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti.



TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.



Öte yandan izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.



MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI



Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken



KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI



Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya