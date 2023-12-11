Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Mavi ve Kırmızı takım oyuncuları belli oldu

Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Survivor 2024, yakın zaman sonra ekran macerasına başlayacak. Zorlu parkurlarda hem hayatta kalmak hem de şampiyonluk için verilen mücadelenin ekranlara geldiği Survivor 2024'te bu sezon birbirinden iddialı isimler olacak. Öte yandan Acun Ilıcalı , Mavi ve Kırmızı takım oyuncularını da açıkladı. İşte, Survivor 2024 hakkında bilgiler...



2024 SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Survivor All Star 2024'ün yayın tarihi belli olmadı.



Survivor 2024 All Star yarışmasının ilk bölümünün Ocak ayının ilk haftalarında ekranlara gelmesi bekleniyor.



TAKIMLAR BELLİ OLDU



Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti.



TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.



Öte yandan izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.



MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI



Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken



KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI



Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

