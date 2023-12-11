Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Mavi ve Kırmızı takım oyuncuları belli oldu

Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Survivor 2024, yakın zaman sonra ekran macerasına başlayacak. Zorlu parkurlarda hem hayatta kalmak hem de şampiyonluk için verilen mücadelenin ekranlara geldiği Survivor 2024'te bu sezon birbirinden iddialı isimler olacak. Öte yandan Acun Ilıcalı , Mavi ve Kırmızı takım oyuncularını da açıkladı. İşte, Survivor 2024 hakkında bilgiler...
2024 SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor All Star 2024'ün yayın tarihi belli olmadı.
Survivor 2024 All Star yarışmasının ilk bölümünün Ocak ayının ilk haftalarında ekranlara gelmesi bekleniyor.
TAKIMLAR BELLİ OLDU
Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti.
TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.
Öte yandan izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya
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