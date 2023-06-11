Tangopera müzikali AKM’de

Atatürk Kültür Merkezi, 16-17-18 Haziran tarihlerinde hem görsel hem işitsel bir şölen olan Tangopera müzikaline ev sahipliği yapıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği müzikal, Beyoğlu’ndaki eski bir handa dostluk, vefa ve bağlılık üzerine eşsiz bir hikaye sunuyor.

Ragıp Ertuğrul ve Gökay Genç’in kaleme aldığı müzikali Elif Erdal yönetiyor. Müziklerine Burhan ve Gökhan Şeşen kardeşlerin imza attığı gösterinin dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen’e, ışık tasarımı Akın Yılmaz’a, koreografisi Filiz Dursunoğlu’na, dramaturjisi ise Günay Ertekin’e ait.

