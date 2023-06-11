Tangopera müzikali AKM’de

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Beyoğlu’nda eski bir hanın ve renkli kiracılarının zamana meydan okuyan hikayelerini Tangopera müzikali ile Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Tangopera müzikali AKM’de

Atatürk Kültür Merkezi, 16-17-18 Haziran tarihlerinde hem görsel hem işitsel bir şölen olan Tangopera müzikaline ev sahipliği yapıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği müzikal, Beyoğlu’ndaki eski bir handa dostluk, vefa ve bağlılık üzerine eşsiz bir hikaye sunuyor.

Ragıp Ertuğrul ve Gökay Genç’in kaleme aldığı müzikali Elif Erdal yönetiyor. Müziklerine Burhan ve Gökhan Şeşen kardeşlerin imza attığı gösterinin dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen’e, ışık tasarımı Akın Yılmaz’a, koreografisi Filiz Dursunoğlu’na, dramaturjisi ise Günay Ertekin’e ait.

Tangopera müzikali AKM’de - 1

Müzikalde, Yıldırım Gücük (Turgut Bey), Ahenk Demir (Madam Ani), Kemal Topal (Hüseyin Efendi), Sevinç Erol (Şadıman Hanım), Murat Yatman (Ulvi Paşabey), İrem Alnıaçık (Hale), Evren Akyürek (Kenan), Ferhat Işıktaş (Pedro), Ecem Alpay (Belgin), Kemal Aydın Sezgin (Fikret), Ceren Narinoğlu (Funda Aşkın), Burhan Yıldız (Asım), Mustafa Çirkin (Aloş) ve Ege Sezer (Hakan) güçlü oyunculuklarıyla göz dolduruyor. 20’yi aşkın dansçının da yer aldığı müzikalde, orkestrayı şef Rahim Ozan Demir yönetiyor.

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