Türkiye'nin ilk bonsai müzesi Yalova'da kuruluyor

"YAŞAYAN BİR VARLIKLA YAPILAN TEK SANAT DALI"



Projenin mimarlığını ve kontrol mühendisliğini üstlenen İl Özel İdaresinde görevli mimar Hüseyin Ersoy da 200 metrekaresi kapalı 1800 metrekareden oluşan müzede sergi alanı ve atölyenin bulunacağını anlattı.



Müzenin tasarımında özellikle engellilerin erişimine yönelik çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Ersoy, "Öğrencilere, yaşlılara da buraya rahatlıkla gelip atölyede çalışabilme imkanı sağlamaya özen gösterdik. Müzemizde 200'e yakın bonsai sergilenecek. Ayrıca burası dünyada bu amaçla yapılmış tek yapı olacak" dedi.



Bonsai sanatında 25 yıldır çalışmalar yapan Hasan Şimşek ise Esadiye köyündeki bahçesinde bulunan 100'ün üzerinde eserinin bu müzede sergilenecek olmasından mutluluk duyduğunu aktardı.



Daha çok çınar, akçaağaç, çam, ardıç gibi türleri tercih ettiğini bildiren Şimşek, şöyle konuştu:



"Müzeler, belirli bir değeri olan kültür ve tabiat varlıklarını sergilemek, muhafaza etmek için kurulur. Bonsai de bir sanat ve müze tanımında yer alan iki özelliği bir arada bulunduran tek sanat. Yaşayan bir varlıkla yapılan tek sanat dalı. Bu nedenle de bütün dünyada büyük ilgi görüyor. Müze de Türkiye'nin bu konuda atılım yapabilmesi için bir kilometre taşı. Bunun bir sanat olduğunu vurgulayacak bir eser olacak. Biz de çok heyecanlıyız. Müzemizde ülkemizde bulunabilecek ağaçların hepsini temsil etmeye çalışacağız. Hatta ilerleyen dönemlerde Türkiye'deki 81 ili temsil eden ağaçlar da bulundurmak istiyoruz. İlk etapta müzede bizim çalışmalarımız ağırlıklı olarak yer alacak ancak ülkemizin değişik bölgelerinde olan sanatçılarımızın da müzede ağaçlarıyla temsil edilmelerini arzu ediyoruz."



Şimşek, bu yapıda sergilenmesi için şimdiden bazı sanatçıların çalışmalarını bağışladığını ifade ederek, müzenin sadece Yalova'yı değil dünya çapında Türkiye'yi temsil edeceğini sözlerine ekledi.

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