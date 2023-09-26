UNESCO, Dünya Mirası Listesi'ne 42 yeni alan daha ekledi

1982'DEN BERİ TEK OTURUMDA EN BÜYÜK GENİŞLEME



Bu sayının 1982'den beri tek oturumda görülen en büyük genişleme olduğu belirtiliyor.



"Uruq Bani Ma'arid Koruma Alanı", Suudi Arabistan'ın 7'nci Dünya Mirası Alanı ve ilk Doğal Miras Alanı oldu.



UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 45. oturumunun düzenlenmesine katkı sunan kuruluşlar, kapanış töreninde onurlandırıldı.



Riyad'daki Komite oturumunun başarısının Suudi Arabistan'ın UNESCO'nun hedefleri doğrultusunda dünya mirasının korunması ve muhafaza edilmesine yönelik küresel çabaları destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğinin altı çizildi.



UNESCO Dünya Mirası Direktörü Lazare Eloundou Assomo ise Riyad'da çok sıcak karşılandıklarını belirterek, ev sahipliği, kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik desteğinden dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.