Ünlü komedyen Richard Belzer hayatını kaybetti

Kariyerine stand-up komedyeni olarak başlayan Richard Belzer, “Homicide: Life on the Street” ve “Law & Order: SVU” adlı yapımlarla tanındı. 78 yaşındaki Amerikalı aktörün dün Fransa'nın Beaulieu-sur-Mer bölgesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.



Belzer'in “Law & Order: SVU” dizisinde canlandırdığı dedektif John Munch, televizyonun en ikonik karakterlerinden biriydi.

Belzer, 230'dan fazla bölümün ardından Ekim 2013'te "SVU"da düzenli olarak yer aldı. Munch karakteri, diğer tüm kurgusal karakterlerden daha fazla TV dizisinde yer aldı. Karakter 1993'teki ilk çıkışından bu yana her biri 20 sezon boyunca televizyonda yer alan “Gunsmoke’s", “Cheers” ve “Frasier” adlı yapımlarda da vardı.



Belzer, “3rd Rock From the Sun”, “Arrested Development” ve “30 Rock” komedilerinde, HBO'nun “The Wire”ında, Fox'un “The X-Files”ında ve UPN'nin “The Beat” dizisinde Munch olarak konuk oyunculuk yaptı.