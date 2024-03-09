Ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün acı günü

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Güner Algöz (83), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün acı günü

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybeden Güner Algöz için Koca Camii'de namazı kılındı.

Güner Algöz'ün cenazesine oğlu Zafer Algöz'ün yanı sıra Cem Yılmaz, Bülent Şakrak, Can Yılmaz ve Çağlar Çorumlu, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün acı günü - 1

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Zafer Algöz'ün annesi Güner Alagöz, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında defnedildi.

Algöz'ün anne ve babası uzun yıllardır Burhaniye'de yaşıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

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