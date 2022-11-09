Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Cuma akşamlarına damga vuran Star Tv dizisi Yalı Çapkını, yepyeni bölümleriyle diziseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her hafta sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başaran dizi, 11 Kasım Cuma günü 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme dair ilk ipuçları yayınlanan fragmanlarla geldi. İşte Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler...

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlandı

dizisinin 8. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağına dair sinyaller veren fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti. Seyran'ın ablası için Ferit'in isteğine boyun eğdiği anlar merak uyandırdı. 

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş buldu. Ferit ise bu duruma çok sinirlendi ve Seyran’la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif etti.

Fuat ise Suna’yla çalışmaya devam etti. Halis Ağa’nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden oldu. Suna ve Seyran’ın Fuat ile Ferit’le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlandı.

N-LIFE HABERLERİ

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