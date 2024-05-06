Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmlerinin İngiliz aktörü Bernard Hill hayatını kaybetti

Yüzüklerin Efendisi filminde Kral Theoden, Titanik filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle tanınan İngiliz aktör Bernard Hill 79 yaşında yaşamını yitirdi. İngiliz aktörün ölüm nedeni açıklanmadı. Hill, kariyeri boyunca 130'a yakın yapımda yer aldı.

Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmlerinin İngiliz aktörü Bernard Hill hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Bernard Hill (79) etti.

Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün dün sabah öldüğünü duyurdu.

Manchester'da 1944’te doğan Hill, Titanik filminde geminin kaptanı Edward Smith'e hayat vermişti.

Hill, en çok Oscar Ödülü kazanan yapım olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Theoden rolünde oynamıştı.

İngiliz aktörün ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.

Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.

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