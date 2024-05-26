Uzak mesafe ilişkide yaşanan en büyük 5 problem

1. Kavgalar kaçınılmazdır
Çiftler her gün yan yana olduğunda bile bazı konularda anlaşmazlık yaşayabilir. Uzak mesafe ilişkisinde ise kavga çıkma potansiyeli çok daha fazla. Peki telefonda veya Skype üzerinden sürekli kavga etmenin önüne nasıl geçebilirsiniz?
Günlük planlanmış veya planlanmamış konuşmalarınızı yalnızca "Başınızdan neler geçiyor?" gibi konuları tartışmak için ayırmayın. Gerçek konulara girin. Farklılıklarınız, karakterleriniz veya ihtiyaçlarınız hakkında sohbet edin. Bu şekilde, diğer kişinin bakış açısına ilişkin değerli bilgiler edinebilirsiniz.
2. Kıskançlık
Kıskançlık her zaman bir sorundur, özellikle partneriniz uzakta ise. Sevgilinizin hangi arkadaşlarıyla buluştuğu veya iş yerinden kimlerle yemek yediği gibi detaylar, sizi meraklandırabilir. Şüpheli yaklaşmak yerine hayatı hakkında daha çok bilgi sahibi olmaya çalışın. Suçlayıcı olmaktan kaçının. Ona, hayatını gerçekten merak ettiğinizi hissettirin.
3. Güçlü bir sadakatsizlik korkusu
Özellikle güven problemi yaşayan biriyseniz, uzak mesafeli ilişki sizin için daha zor olabilir. Buluşma sıklığını artırabilir, ona sürprizler yapabilirsiniz. Kolay olmasa da aklınızdaki şüpheleri silmeye çalışın. Bir araya geldiğiniz anlarda nasıl davrandığını gözlemleyin, duygularından emin olmaya çalışın.
4. Psikolojik ayrılık
Bu ayrılık, herkesin düşünebileceğinden çok daha somuttur. Fiziksel ayrılık başka şey, zihinsel olarak uzaklaşmak ise başka şeydir. Elbette sürekli temas sizi daha da yakınlaştıracaktır, ancak zihinlerinizi, kalbinizi birbirinize "bağlı" tutmak için yapabileceğiniz başka bir şey daha var. Programlarınızı birbirinizle paylaşın ve gün boyunca rastgele mesajlar gönderin. Partnerinize onu düşündüğünüzü söylemek için cevapsız bir arama yapın.
5. Birbirinizi çok özleyeceksiniz
Partnerinizi her özlediğinizde ona sarılamayacaksınız. Peki özlem duygusuyla nasıl başa çıkacaksınız? Birbirinizi hatırlatan hediyeler verin. Bu hediyeleri kargo yoluyla gönderin. Nereye giderseniz gidin, size onu hatırlatan bir şey hep sizinle olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Aşk
- N-Life
- Kadın
- İlişki