Uzak mesafe ilişkide yaşanan en büyük 5 problem

1. Kavgalar kaçınılmazdır

Çiftler her gün yan yana olduğunda bile bazı konularda anlaşmazlık yaşayabilir. Uzak mesafe ilişkisinde ise kavga çıkma potansiyeli çok daha fazla. Peki telefonda veya Skype üzerinden sürekli kavga etmenin önüne nasıl geçebilirsiniz?

Günlük planlanmış veya planlanmamış konuşmalarınızı yalnızca "Başınızdan neler geçiyor?" gibi konuları tartışmak için ayırmayın. Gerçek konulara girin. Farklılıklarınız, karakterleriniz veya ihtiyaçlarınız hakkında sohbet edin. Bu şekilde, diğer kişinin bakış açısına ilişkin değerli bilgiler edinebilirsiniz.

2. Kıskançlık



Kıskançlık her zaman bir sorundur, özellikle partneriniz uzakta ise. Sevgilinizin hangi arkadaşlarıyla buluştuğu veya iş yerinden kimlerle yemek yediği gibi detaylar, sizi meraklandırabilir. Şüpheli yaklaşmak yerine hayatı hakkında daha çok bilgi sahibi olmaya çalışın. Suçlayıcı olmaktan kaçının. Ona, hayatını gerçekten merak ettiğinizi hissettirin.