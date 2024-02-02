13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bedeli ödenecek ilaçlar listesinde düzenleme yapıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan, iki kanser, antibiyotik, romatolojik hastalık ile bir antiromatizmal, psikiyatri, astım, KOAH, antibakteriyel, antiviral ilacın geri ödeme listesine alındığı bilgisini verdi.