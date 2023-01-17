"2023 Bitcoin için toparlanma yılı olacak"

CNBC tarafından St Moritz'de düzenlenen konferansta konuşmacılardan biri de SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci oldu.



Bloomberg'in haberine göre, Scaramuchi, "Risklerden bahsediyoruz, ancak bitcoine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci, 2023 yılının bitcoin için bir "toparlanma yılı" olacağını ifade etti. Gelecek 2-3 yılda Bitcoin fiyatının 50 bin -100 bin dolar seviyesinde işlem görebileceğini söyledi.

Aynı konferansa katılan yatırımcılardan Bill Tai ise, bitcoin fiyatında hala biraz aşağı yönlü bir hareket beklediğini söyledi.

Bitcoin fiyatının buralarda dip yapması olasılığı bulunduğunu ifade eden Tai, fiyatın tekrar zıplamadan önce 12 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini de vurguladı.

