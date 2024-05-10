Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.



Dolar/TL, bugün 32,25 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 34,78 civarında alıcı buluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve tedbir paketinin pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.



Vergileri artırmayacaklarını vurgulayan Şimşek, "Enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecek" dedi.

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 geriledi. Genç işsizlik oranı, yüzde 0,4 düşüşle yüzde 15,1 olarak açıklandı.



Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı, yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi.

Merkez Bankası (TCMB) dün ilk dört ay gerçekleşen enflasyonun tahminlerin üzerinde olmasını gerekçe göstererek yılsonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e yükseltti.



TCMB, enflasyonda zirvenin mayıs ayında yüzde 75-76 civarında görüleceğini öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası rezervlerinde iyileşme sürdü. Merkez Bankası, net uluslararası rezervleri 3 Mayıs ile biten geçen hafta 7 milyar dolar artışla 21 milyar dolara yükseldi.



Analistler, TCMB'nin rekor hızda döviz birikimine bu hafta da devam ettiğini söylüyorlar.



Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), dün 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

