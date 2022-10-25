2023 yılı enerji hedefleri belirlendi

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, enerjide mevcut durum ortaya konuldu ve hedefler belirlendi.



Buna göre, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te 4,6 milyar metreküp depolama ve günlük 75 milyon metreküp geri üretim kapasiteli Kuzey Marmara Doğalgaz Yer Altı Depolama Tevsii Projesi'nin tamamlanması bekleniyor.



Ayrıca 5,4 milyar metreküp depolama ve günlük 80 milyon metreküp geri üretim kapasiteli Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Projesinin 2025'te tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin toplam yer altı doğalgaz depolama kapasitesinin 10 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.



Programa göre, doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda doğalgaza sahip olmayan ve merkez nüfusu en az 15 bin olan ilçeler ve belirli kriterler taşıyan Organize Sanayi Bölgeleri'ne doğalgaz ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.

AKKUYU'NUN İLK ÜNİTESİNİN 2023'TE AÇILMASI BEKLENİYOR



Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak toplam 4 bin 800 megavatlık Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin ilk ünitesi 2023'te, kalan ünitelerin ise birer yıl arayla 2026'ya kadar tamamlanması hedefleniyor.



Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamındaki eylemler için 2023'e kadar 10,9 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor.



Yaklaşık 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi ile küresel ölçekte 2020'nin deniz alanlarındaki en büyük keşfi olan Batı Karadeniz'deki Sakarya Doğalgaz Sahasında 2021'de yapılan sondaj faaliyetleri sonrası ilave 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmesiyle bölgedeki rezerv miktarı 540 milyara ulaşmıştı.



Programda, bu sahada doğalgaz üretiminin ise 2023'te gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, tespit kuyularının açılması, deniz tabanı yüzey tesisi ve iletim sistemleri kurulumu, kara yüzey tesisleri inşası ve malzeme temini gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor.



Ayrıca 2023'te en az bir Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması düzenlenecek.

