2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlandı.



2023’te kamu sabit sermaye yatırım miktarı 643,2 milyar TL olacak. En fazla yatırım yapılacak alan 212 milyar TL ile ulaştırma olacak.



Kamu yatırımları ulaştırma, madencilik, eğitim, tarım ve enerji alanlarına yoğunlaşacak.



2023’te kamu-özel sektöre toplam yatırım miktarı 6,1 trilyon TL’yi bulacak.

"LİRALAŞMA STRATEJİSİ ADIMLARI SÜRECEK"



Programa göre, liralaşma stratejisi adımları hayata geçirilecek ve etkin para ve maliye politikaları uygulanacak.



Üretim ve verimlilik artışının desteği ile TÜFE artış hızının 2023’te yüzde 24,9’a indirilmesi hedefleniyor.