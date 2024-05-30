2024 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Haziran ayının ilk haftasına kısa bir süre kala hız kazandı. Her ay belirlenen tarihlerde aile destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. İşte, 2024 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...



HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.



Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda ilgili Bakanlık ya da Bakan'dan açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.



AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.



Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.



AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.



12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.