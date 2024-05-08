2024 Mayıs SED ödemeleri: SED yardımı ne zaman yatacak?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi. İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED yardımı ödemeleri, her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Tüm gözler şimdi bu yılın beşinci ödemelerinde. İşte, 2024 Mayıs SED ödemeleri...



ZAMLI SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?



Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.



Öte yandan koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.



MAYIS SED ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?



SED ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.



Mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.