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Saudi Aramco dev halka arza hazırlanıyor

Suudi petrol devi Saudi Aramco ikincil halka arza hazırlanıyor. Saudi Aramco'nun halka arzına şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talep geldiği belirtildi.

Saudi Aramco dev halka arza hazırlanıyor
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, devi Saudi Aramco'nun ikincil halka arzına en erken pazar günü başlamayı planlıyor. Talep toplama gelecek hafta perşembe gününe kadar sürecek.

Bloomberg'in haberine göre, Ortadoğulu ve Avrupalı yatırımcılar Saudi Aramco'nun ikincil halka arzına şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talep gösterdi.

Aramco beş yıl önce yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğünde halka arzla dönemin en büyük halka arzını gerçekleştirmişti.

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