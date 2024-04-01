2024 Nisan ödeme tarihi: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

2024 Nisan ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. İşte, Aile sosyal yardım paralarının ödemesine dair son bilgiler...



NİSAN 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.



Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.



Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.