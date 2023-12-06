2024'te Türk Lirası, dolar karşısında değer kazanacak mı? Reuters'tan dikkat çeken anket

Reuters'ın düzenlediği ankete göre, gelişmekte olan ülkelerin (EM) para birimleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024'te faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentilerin kuvvetlenmesiyle dolar karşısındaki bu yılki kayıplarını gelecek yıl telafi edip, hafif yükselecek fakat Türk lirasının yakın vadede değer kazanması beklenmiyor.



EM kur endeksi, ABD enflasyonundaki düşüş ve Fed'in para politikasında gevşeme yanlısı açıklamalarının ardından geçen ay doların gerilemesiyle, Kasım ayının başından bu yana yüzde 2,6 yükseldi ve bu yükselişin önümüzdeki yıl da sürmesi bekleniyor.



Fakat ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği riskiyle yatırımcıların temkinli davranmaları ve bu nedenle gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında yavaş ve istikrarlı bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor.



Reuters'ın 1- 5 Aralık tarihlerinde 45 stratejistin katılımıyla yaptığı ankete göre, gelişmekte olan para birimlerinin yarısından fazlasının, kazanımını gelecek yıla taşıyacağı ve bazılarının ise bu yılki kaybının tamamını telafi edeceği öngörülüyor.



"TL YAKIN ZAMANDA KAYIPLARINI TELAFİ ETMEYECEK"

Bu yıl sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 10 civarında değer kaybeden TL ve Güney Afrika randının yakın zamanda kayıplarını telafi etmesi beklenmiyor.



Reuters'ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik gerçekleştirdiği ankette kurumların TL tahminlerinin medyanına göre, dolar/TL'nin bir ay sonra 28.90, üç ay sonra 30.00, altı ay sonra 31.6684, 1 yıl sonra ise 33.00 olması bekleniyor.