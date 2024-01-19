54. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi

Siyaset ve iş alanında dünyanın en etkili liderlerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi, "Güveni Yeniden İnşa Etmek (Rebuilding Trust)" ana temasıyla yapıldı.



15 Ocak'ta başlayan Davos Zirvesi'ne 120 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Zirvede 300'den fazla oturum düzenlendi.



Zirvede, küresel güvenlik sorunları, istihdam, iklim ve doğa acil durumuyla mücadele, yapay zeka uygulamaları, küresel ticaret, ekonomik büyüme, enerji dönüşümü, teknolojik gelişme ve bozulma, dijitalleşme gibi başlıklar ele alındı. Toplantılarda, küresel sorunların hızla çözülmesi için uluslararası işbirliğinin önemine işaret edildi.



Zirveye, Türkiye'den aralarında Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ve Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper'in de yer aldığı iş dünyasının önde gelen çok sayıda ismi katıldı.



WEF Başkanı Borge Brende, kapanış konuşmasında, bu yılki WEF yıllık toplantısının çok kritik bir dönemde yapıldığını belirterek, devam eden jeopolitik krizlerin dünyada bütün insanları ve şirketleri etkilediğini söyledi. Uluslararası şirketlere ve kurumlara güvenin gittikçe azaldığını dile getiren Borge, bu yüzden güvenin yeniden inşasının önemli olduğunu vurguladı.



Brende, "Teknoloji ve yapay zeka en çok üzerinde durulan konuydu. Katılımcılar yapay zekada dengeli bir düzenleme talep etti." dedi.