90 bin taşeron işçi kadro bekliyor

Sibel Can-NTV Ankara

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçiler çözüm istiyor.

20 Kamu İktisadi Teşebbüslerindeçalışan 90 bin işçi kendileriyle ilgili atılacak adımı bekliyor.

Taşeron İşçileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selim Ülger, "Aynı işi yapan iki kişiyiz. Birimiz kadrolu, birimiz taşeron işçi. Biri bütün özlük haklarına sahipken diğeri değil. Yarın işe gelebilecek miyiz, çalışabilecek miyiz bunun endişesini yaşıyoruz yaşamak istemiyoruz." derken bu konuda daha önce verilen sözleri hatırlattı.



Meclis gündemindeki düzenlemelere taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili maddelerin de eklenmesini isteyen Ülger, "Biz hala kadromuzu alamadık, bekliyoruz. Talebimiz bir an önce kadromuzun yasalaşması, 90 bin ailenin evine huzurun, refahın girmesi." dedi.

