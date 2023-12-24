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90 bin taşeron işçi kadro bekliyor

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçiler kadro bekliyor. Daha önceki düzenlemelerde kadro alamayan 90 bin işçinin gözü hükümetin kendileriyle ilgili bir düzenleme yapıp yapmayacağında.

90 bin taşeron işçi kadro bekliyor

Sibel Can-NTV Ankara

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçiler çözüm istiyor.

20 Kamu İktisadi Teşebbüslerindeçalışan 90 bin işçi kendileriyle ilgili atılacak adımı bekliyor.

İşçileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selim Ülger, "Aynı işi yapan iki kişiyiz. Birimiz kadrolu, birimiz taşeron işçi. Biri bütün özlük haklarına sahipken diğeri değil. Yarın işe gelebilecek miyiz, çalışabilecek miyiz bunun endişesini yaşıyoruz yaşamak istemiyoruz." derken bu konuda daha önce verilen sözleri hatırlattı.

Meclis gündemindeki düzenlemelere taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili maddelerin de eklenmesini isteyen Ülger, "Biz hala kadromuzu alamadık, bekliyoruz. Talebimiz bir an önce kadromuzun yasalaşması, 90 bin ailenin evine huzurun, refahın girmesi." dedi. 

Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadroda son durum

Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadroda son durum

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90 BİN KİMLERİ KAPSIYOR?

Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

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