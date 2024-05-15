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Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden canlandırıldığını söyledi.

Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz
Bakan Şimşek: Zaman dezenflasyon için adım atma zamanı

Bakan Şimşek: Zaman dezenflasyon için adım atma zamanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ile ilişkilerin yeniden canlandırıldığını söyledi.

Şimşek, sosyal medya mesajında, "Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz. Bu amaçla dün Brüksel'de önemli temaslarda bulunduk. Avrupa Birliği ev sahipliğindeki Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'nda Orta Vadeli Programımızı ve sonuçlarını anlattık" dedi.

Şimşek, Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Brüksel'de düzenlenen toplantıda ekonomideki öncelikleri ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili vizyonu paylaştığını söyledi.

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