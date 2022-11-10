ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne oldu? Piyasaların beklentisi ne yöndeydi? (2022 Ekim ayı ABD TÜFE kararı)

Piyasaların merakla beklediği ABD Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı. Peki, ekonomistlerin TÜFE beklentisi neydi?



ABD EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI



Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.



Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.



Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi.



PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanan ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyordu. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.



Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor.



Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.



ABD'DE EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ



Piyasaların merakla beklediği ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.



ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklandı.



ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.