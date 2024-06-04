ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD mayıs ayı enflasyon kararı)

Mayıs ayı ABD enflasyon verileri için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. ABD enflasyon verileri nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 artış göstererek beklentiler dahilinde gerçekleşmişti. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

