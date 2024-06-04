ntv.com.tr

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD mayıs ayı enflasyon kararı)

ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. ABD ekonomisinin iyileşmesine yönelik karar çıkmasını bekleyen yatırımcıları, gözlerini mayıs ayı ABD TÜFE verilerine çevirdi. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD mayıs ayı enflasyon kararı)

Mayıs ayı enflasyon verileri için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. ABD enflasyon verileri nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 artış göstererek beklentiler dahilinde gerçekleşmişti. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD mayıs ayı enflasyon kararı) - 1

NİSAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu.

ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış gösterdi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...