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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan yaptırım ihlali uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupalı üst düzey bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaçınmak için en riskli ülkelerin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye olduğunu belirtti. Yellen, ihlalleri önlemek için çalıştıklarını dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan yaptırım ihlali uyarısı

Hazine Bakanı Yellen, Almanya'da bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda 'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptırımların ihlali bakımından en riskli faaliyetlerin , ve Türkiye'de yaşandığını belirten Yellen "Hazine, yaptırım ihlallerini nerede görürse görsün engellemek için çalışıyor." dedi.

Yellen, "Buradaki tüm kurumları yaptırımlara daha yüksek düzeyde uyum sağlamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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