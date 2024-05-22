ABD Hazine Bakanı Yellen'dan yaptırım ihlali uyarısı

ABD Hazine Bakanı Yellen, Almanya'da bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptırımların ihlali bakımından en riskli faaliyetlerin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de yaşandığını belirten Yellen "Hazine, yaptırım ihlallerini nerede görürse görsün engellemek için çalışıyor." dedi.

Yellen, "Buradaki tüm kurumları yaptırımlara daha yüksek düzeyde uyum sağlamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.