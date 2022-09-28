ABD'de 16 Wall Street firmasına 1,8 milyar dolar ceza

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC), aralarında Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve UBS'in bulunduğu 16 finans şirketine elektronik iletişimi sürdüremedikleri ve koruyamadıkları gerekçesiyle 1,8 milyar dolarlık para cezası verdi.



SEC'ten yapılan açıklamada, söz konusu firmaların federal menkul kıymetler yasalarının kayıt tutma hükümlerini ihlal ettiği ve hatalarını kabul ettiği aktarıldı.



Açıklamada, Ocak 2018'den Eylül 2021'e kadar olan süreçte, bu kurumlarda çalışanların kişisel cihazlarında kısa mesaj ve mesajlaşma uygulamalarını kullanarak rutin olarak işle ilgili konularda iletişim kurduğunun, kurumların bu iletişimlerin çoğunu kuralları ihlal ederek korumadığının tespit edildiği bildirildi.



Aralarında Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve UBS'in bulunduğu 16 finans şirketinin 1,8 milyar dolarlık para cezası ödeyeceği belirtilen açıklamada, söz konusu şirketlerin sorunların çözümü için uyumluluk politikalarında ve prosedürlerinde iyileştirmelere gitmeye başladığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gary Gensler, finansın güvene bağlı olduğunu, ceza alan firmaların kayıt tutma yükümlülüklerini yerine getirmeyerek bu güveni sürdürmekte başarısız olduğunu belirtti.



Teknoloji geliştikçe ticari konulardaki iletişimlerin yalnızca resmi kanallarda uygun şekilde yürütülmesinin daha da önemli olduğuna dikkati çeken Gensler, bu iletişimlerin sürdürülmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.

