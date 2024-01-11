ABD'de enflasyon aralıkta beklentileri aştı

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Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı.



ABD'de TÜFE aralık ayında yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde arttı.



Yıllık enflasyon yüzde 3,2'lik beklentiye karşın yüzde 3,4 artış gösterdi.

ÇEKİRDEK TÜFE YILLIK BAZDA BEKLENTİYİ AŞTI



Enerji ve gıda fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek TÜFE aralıkta yüzde 0,3 ile beklentilere paralel arttı.

Yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 3,9 artış gösterdi. Beklentiler çekirdek TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,8 artacağı yönündeydi.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?



Enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin önemli bir veri niteliği taşıyor. Enflasyondaki yükseliş sonrası Fed para politikasında sıkılaştırmaya gitmiş ve faizi 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına kadar çıkarmıştı. Fed son iki toplantıda ise faizi sabit tuttu.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. İlk faiz indiriminin ise yüzde 68 ihtimalle mart ayında gerçekleşeceği öngörülüyor.

