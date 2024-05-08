Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan yabancı ilgisi ve Merkez Bankası'nın alımlarının etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.



Dolar/TL, bugün 32,26 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 34,70 civarında alıcı buluyor.

Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2024-II"nin tanıtımı amacıyla yarın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB, bugün yaklaşık 2,5 ay sonra ilk kez bugün depo alım ihalesi açtı. İhaleye 102 milyar liralık teklif geldi.

Öncü veriler, Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamında 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını ortaya koydu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kredi büyümesinin bu yıl tarihi düşük seviyede çıkabileceğini söyledi. Aran, bireysel kredi ve kredi kartı ödemelerinde bozulma sinyalleri aldıklarını da ifade etti.



Analistler, haftanın ilk iki gününde de TCMB'nin döviz birikimine "belirgin" devam ettiğini söyledi. Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin swap hariç net rezervi son 5 haftada 27 milyar dolara yaklaştı.

Yabancı ilgisinin son dönemde ivmelendiğine dikkat çeken analistler, sürecin sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da gündeme getirebileceği görüşünde.



Türk Lirası, mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 değer kaybederken, nisan ayında yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazanımını elde etti.

