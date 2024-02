ABD'de gayrimenkul krizi: Bir bankada iflas korkusu başladı

ABD'nin ticari gayrimenkul sektöründe yaşanan kriz nedeniyle New York Community Bancorp (NYBC) isimli bir bankanın risk altında olduğu bildirildi.



ABD'deki orta ölçekli bankalar arasında yer alan NYBC'nin kayıpları, emlak piyasasındaki potansiyel temerrütlere ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi. Geçen yıl Silicon Valley Bank ile başlayan bankacılık krizine benzer bir sürecin yaşanabileceği tartışmaları gündeme geldi.



KREDİ NOTU "ÇÖP" SEVİYESİNE İNDİRİLDİ



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gayrimenkul kredilerine bağlı potansiyel kayıplarla ilgili endişeler nedeniyle bankanın kredi notunu "çöp" seviyesine indirdi.



Moody's kararı sonrası bankanın hisselerindeki kayıplar hızlandı. Bankanın hisseleri şubat başından itibaren yüzde 60 değer kaybetti. Kurum, bankanın genel kredi notunu iki kademe düşürerek Ba1 seviyesine indirdi. Fitch de bankanın kredi notunu bir kademe düşürerek BBB'den BBB-'ye indirmişti.



Moody's yayınladığı raporda NYCB'nin çok sayıda "finansal, yönetim ve risk yönetimi" sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.



252 MİLYON DOLAR ZARAR AÇIKLADI



NYCB, geçen hafta 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre şirket son çeyrekte kâr beklentilerini boşa çıkararak 252 milyon dolar zarar etti. Ayrıca banka temettü kesintisine giti ve hissedarlara yapılan üç aylık ödemeyi 5 sente indirdi.



YATIRIMCILAR DAVA AÇTI



Diğer taraftan bankaya yatırımcılar tarafından dava açıldı. Hissedarlar, bankanın kredi portföyünün kötüleşen durumunu gizlemekle suçlandı. Davacılar, bankanın gizleme nedeniyle beklenmedik bir zarar açıkladığını iddia etti.



YELLEN TİCARİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEN ENDİŞELİ



ABD Hazine Bakanı Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu ancak durumun yönetilebilir olduğuna inandığını ifade etti.



ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Yellen, düzenleyicilerin zararların karşılanması için kredi zararı rezervlerinin oluşturulduğundan, temettü politikalarının uygunluğundan ve likiditenin yeterli olduğundan emin olmak için çalıştığını, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle vadesi gelen ticari emlak kredilerinin yeniden finansmanının bu mülklerin sahipleri üzerinde büyük bir stres oluşturacağını aktardı.



Yellen, "Endişeliyim. Her ne kadar bu sorun nedeniyle oldukça strese giren bazı kurumlar olsa da bunun yönetilebilir olduğuna inanıyorum." dedi.



BANKALAR PEŞ PEŞE İFLAS ETTİ



ABD'de 2023 yılında bankalar peş peşe iflas açıklamıştı. Silicon Valley Bank (SVB) ile başlayan iflas dalgası, Silvergate, Signature Bank ve First Republic Bank ile devam etmişti. First Republic Bank, o dönemde ABD'nin en büyük 14'üncü bankası konumunda bulunuyordu.





