ABD'de hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçeye onay

ABD Senatosu'nun daha önce onayladığı geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi tarafından da kabul edildi. Böylece federal hükümetin kısmi kapanması engellenmiş oldu.



Tasarıya Temsilciler Meclisi'nde 314 evet oyuna karşılık 108 hayır oyu kullanıldı. Geçici finansman, fonların federal kurumlar için akmaya devam etmesini sağlayacak.



Yeni bütçe tasarısıyla Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıkları ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne 1 Mart'a, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 8 Mart'a kadar finansman sağlanması öngörülüyor. Daha önce bu tarihler 19 Ocak ile 2 Şubat olarak belirlenmişti.



Tasarının yasa haline gelmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzası gerekecek.



ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ BÜTÇE



Söz konusu tasarı, yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak.



ABD'de 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül 2023'te ilk olarak hükümete 17 Kasım 2023'e kadar finansman sağlayan geçici bütçe kabul edilmişti. İlk geçici bütçenin dolmasına günler kala ise Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarına 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe yürürlüğe girmişti.



Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.