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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 229 bin ile beklentileri aştı. Başvuruların 220 bin civarında gelmesi bekleniyordu.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

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'de maaşı başvuruları, 1 Haziran ile biten haftada 229 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 25 Mayıs ile biten haftada 219 binseviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 221 bin olarak revize edildi.

Ekonomistler maaşı başvurularının 220 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 1 Haziran ile biten haftada 222 bin 250 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 25 Mayıs ile biten haftada 1.792 milyon seviyesine yükseldi.

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