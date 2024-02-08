ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 3 Şubat ile biten haftada ​218 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​. İşsizlik maaşı başvurularının 220​ bin seviyesinde açıklanması bekleniyordu.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 27 Ocak ile biten haftada 224 bin seviyesinde açıklanan başvuru sayısı ise 227 bin olarak revize edildi.



İstihdam piyasasına yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 3 Şubat ile biten haftada 212 bin 250 seviyesine yükseldi.



İşsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 27 Ocak ile biten haftada 1.871 milyon seviyesine geriledi.



Analistler, verilerin ABD işgücü piyasasındaki soğumanın devam ettiği ve işsizlik ivmesindeki artış trendinin sürdüğünü belirtti.



