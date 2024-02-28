ABD'de mortgage başvuruları geriledi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 23 Şubat ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.



Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,6 azaldı.



Beş haftadır düşüş kaydeden mortgage başvuruları, 1995'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyesine yaklaştı.



Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 7 geriledi.



Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta hafif düşüş gösterse de yüzde 7'nin üzerinde kalmaya devam etti. Geçen yıl aralık ayının başından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyreden oran bu dönemde yüzde 7,06'dan yüzde 7,04'e geriledi.



Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,61'den yüzde 6,70'e çıktı.



MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının geçen hafta çok az değişim gösterdiğini, 30 yıl vadeli faiz oranının hafif bir düşüş kaydettiğini ancak yıl başına kıyasla yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.



Fratantoni, son haftalardaki yüksek oranların başvuruların hızını kestiğini kaydetti.

