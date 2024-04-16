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ABD'de sanayi üretimi beklentiler paralel

ABD'de sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerine paralel artış kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi beklentiler paralel
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Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden sanayi üretimi, şubat ayında da yüzde 0,4 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise martta yüzde 0,5 arttı. Söz konusu veri, şubat ayında yüzde 1,2'lik yükseliş kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 78,4'e yükselirken uzun dönem ortalamasının 1,2 puan altında kaldı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu.

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