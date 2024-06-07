ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 272 bin kişi arttı.



Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 182 bin kişi artması öngörülüyordu.



Bu dönemde istihdam, sağlık, kamu, eğlence ve konaklama ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde artmaya devam etti.



Tarım dışı istihdama ilişkin mart ve nisan ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mart ayı için 315 binden 310 bine, nisan ayı için 175 binden 165 bine düşürüldü.



İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ



ABD'de işsizlik oranı, mayıs ayında 0,1 puan artışla yüzde 4'e çıktı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde nisan ayında olduğu gibi yüzde 3,9 olması öngörülüyordu.



Ülkedeki işsiz sayısı, mayısta 157 bin kişi artarak 6 milyon 649 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise 0,2 puan azalışla 62,5 oldu.



Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişim göstermeyerek 34,3 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 34,91 dolara yükseldi.



Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.