ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentiyi aştı

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Piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin artış gösterdi. Beklenti artışın 180 bin olması yönündeydi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye geriledi. İşsizliğin kasımda sabit kalması bekleniyordu.

Enflasyonun önemli bir göstergesi olan ortalama saatlik kazançlar kasımda yüzde 0,4, yıllık bazda 4 arttı. Aylık artış yüzde 0,3′lük tahminin biraz üzerinde, yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti.