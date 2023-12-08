ntv.com.tr

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentiyi aştı

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin artışla 180 binlik beklentiyi aştı. Ülkede işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentiyi aştı

Son dakika haberi! 

Piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin artış gösterdi. Beklenti artışın 180 bin olması yönündeydi.

Ülkede oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye geriledi. İşsizliğin kasımda sabit kalması bekleniyordu.

Enflasyonun önemli bir göstergesi olan ortalama saatlik kazançlar kasımda yüzde 0,4, yıllık bazda 4 arttı. Aylık artış yüzde 0,3′lük tahminin biraz üzerinde, yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...