ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam şubat ayında 275 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyordu.

Ülkedeki işsizlik oranında artış görüldü. Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseldi. İşsizlik beklentisi yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.



Tarım dışı istihdam ocak ayında 353 bin ile tahminlerin oldukça üzerinde açıklanmıştı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre özel sektörde istihdam artışının 223 bin, kamu istihdamında artışın 52 bin olduğunu açıkladı. Özel sektör istihdamının 160 bin artacağını öngörülüyordu.

Ortalama saatlik kazançlardaki aylık artış beklentilerin altında kaldı. Saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,14 artarken, beklentiler yükselişin yüzde 0,2 olması yönündeydi. Yıllık artış ise yüzde 4,28 seviyesinde bildirildi.



ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,5 olarak açıklandı.