Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürürken, Merkez Bankası'nın rekor hızdaki rezerv birikimi devam ediyor.



Dolar/TL, bugün 32,21 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 34,82 civarında alıcı buldu.

Nisan ayında dolar karşısında yüzde 0,04 ile sınırlı değer kazanan Türk Lirası, mayıs ayında yatay seyrini sürdürüyor.



Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek alınan tedbirleri madde madde açıkladı.

Buna göre araç ve bina alımlarının durdurulmasından personel servislerine kadar birçok sınırlama uygulanacak.