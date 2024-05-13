ntv.com.tr

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürürken, Merkez Bankası'nın rekor hızdaki rezerv birikimi devam ediyor.

/TL, bugün 32,21 civarında işlem gördü. /TL ise 34,82 civarında alıcı buldu.

Nisan ayında dolar karşısında yüzde 0,04 ile sınırlı değer kazanan Türk Lirası, mayıs ayında yatay seyrini sürdürüyor.

Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek alınan tedbirleri madde madde açıkladı.

Buna göre araç ve bina alımlarının durdurulmasından personel servislerine kadar birçok sınırlama uygulanacak.

Kamuda yeni dönem başlıyor: İşte madde madde tasarruf tedbirleri

Kamuda yeni dönem başlıyor: İşte madde madde tasarruf tedbirleri

Haberi Görüntüle

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mart ayında 4,54 milyar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari İşlemler hesabı 782 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, yabancı ilgisinin son dönemlerde ivmelendiğini belirtirken, Merkez Bankası'nın rezerv birikimine devam ettiğini ifade ediyor.

Cari denge martta 4,54 milyar dolar açık verdi

Cari denge martta 4,54 milyar dolar açık verdi

Haberi Görüntüle
  • DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...