ABD'de tüketici güveni beklentileri aştı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.



Buna göre, tüketici güveni aralıkta geçen aya kıyasla 8,1 puan artarak 69,4'e yükseldi.



Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 62 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, kasımda 61,3 seviyesinde gerçekleşmişti.



Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık 5,7 puan artışla 74'e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 9,6 puan artarak 66,4'e yükseldi.



KISA VE UZUN VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin aralıkta özellikle enflasyonun beklenen seyrindeki iyileşmelere bağlı olarak yükseldiğini belirtti.



Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 4,5'ten yüzde 3,1'e gerilediğini bildiren Hsu, bu oranın Mart 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğuna dikkati çekti.



Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de bu ay yüzde 3,2'den 2,8'e düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük ikinci seviyesini kaydettiğini aktardı.

