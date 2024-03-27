ABD'deki köprü kazası küresel ekonomiyi nasıl etkiler?

ABD'de Singapur bandıralı bir gemi, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Çarpma sonucunda köprünün büyük bir kısmı üzerinde araçlar varken çöktü. İlk belirlemelere göre çok sayıda araç ve insan suya düştü. Kayıp olan 6 kişinin arama çalışmaları sürerken, şu ana kadar 2 kişi kurtarıldı.



Kaza sonrası Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Baltimore Limanı'nda trafik bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.



Kömür ve otomotiv ticareti için önemli bir merkez olan Baltimore kazası, Panama ve Kızıldeniz'de yaşanan krizlerin ardından küresel tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu.

TİCARETTE ENDİŞELER ARTTI



Uzmanlara göre köprü kazası küresel ticarete yönelik endişeleri artırdı. Kömür, otomotiv, kereste ve alçıtaşı gibi malların lojistiğinde aksaklıkların yaşanabileceği ifade edildi.



Yeniden inşa çalışmalarının önemine dikkat çeken uzmanlar, çalışmaların çok uzun sürmemesi halinde küresel ekonomiye sınırlı etkilerinin olabileceğini bildirdi.



S&P Global Market Intelligence’a göre Baltimore, 31 Ocak’a kadar geçen bir yılda tüm Doğu ve Körfez Kıyısı ithalatının yüzde 3’ünü gerçekleştirdi.

ALTERNATİF ROTA ARAYIŞI BAŞLADI

Limanda BMW AG, Volkswagen AG ve Mercedes-Benz Group AG gibi dev ​​otomobil üreticilerinin tesislerinin yer aldığı bildirildi.



Sevkiyatların ABD'nin Batı kıyısına kaydırılacağı tahmin edilirken, Ford ve General Motor alternatif orta arayışına girdi.



Liman ABD’nin kömür ihracatında ikinci büyük terminali konumunda yer alırken, Hindistan’a yapılan sevkiyatları etkileme potansiyeli olduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle Orta Atlantik bölgesine aylarca süren ulaşım kesintilerine yaşabileceği belirtildi.



Uzmanlar, kazanın makroekonomik etkilerinin sınırlı olacağını ancak ülkenin tedarik zinciri kırılganlığını ortaya koyacağını belirtti.