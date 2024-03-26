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ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü

ABD'de Sahil Güvenlik, Singapur bandıralı bir geminin Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptığını bildirdi. Çarpma sonucunda köprünün büyük bir kısmı üzerinde araçlar varken çöktü. Çok sayıda aracın ve insanın suya düştüğü belirtilirken olası can kaybı veya yaralanmalara dair henüz bir bilgi yok.

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü - 1

Bugün erken saatlerde Singapur bandıralı bir kargo gemisi, Baltimore Limanı'nın dışındaki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak köprünün çökmesine yol açtı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü - 2

Baltimore'daki Sahil Güvenlik ekibi gece yarısı Francis Scott Key Köprüsü'nde bir çarpışma raporu aldığını söyledi.

Baltimore Polis Departmanı ve İtfaiye Teşkilatı da çökme konusunda kendilerine bilgi verildiğini açıkladı.

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü - 3

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 20 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü - 4

TÜM ŞERİTLER KAPATILDI

ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nde meydana gelen "çökme" nedeniyle tüm şeritlerin her iki yönde de kapatıldığını doğruladı.

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü - 5

Trafiğin ya şehrin içinden geçen yollara ya da liman tüneline yönlendirildiği söyleniyor.

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü - 6
ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü - 7

Yıkılan Francis Scott Key Köprüsü, 17 kilometrelip bir otoyol ağının 2,5 kilometrelik bir kısmını oluşturuyordu.

Köprü, sudan 56 metre yükseklikteydi.

Tamamlanmasının ardından köprü, Baltimore Çevreyolu'nun son bağlantısı haline gelmişti ve günde yaklaşık 11 milyon aracın geçiş yaptığı bir güzergah olmuştu.

26 Mart 2024 tarihinde Singapur bandıralı bir geminin köprü ayağıyla çarpışması sonucunda çöktü.

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü - 8
ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü - 9
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