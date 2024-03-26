ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü
ABD'de Sahil Güvenlik, Singapur bandıralı bir geminin Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptığını bildirdi. Çarpma sonucunda köprünün büyük bir kısmı üzerinde araçlar varken çöktü. Çok sayıda aracın ve insanın suya düştüğü belirtilirken olası can kaybı veya yaralanmalara dair henüz bir bilgi yok.
Bugün erken saatlerde Singapur bandıralı bir kargo gemisi, Baltimore Limanı'nın dışındaki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak köprünün çökmesine yol açtı.