ABD'den Çinli BYD'ye kötü haber

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın Çinli batarya üreticilerden alım yapması yasaklandı.



Karara göre elektrikli araç pazarında liderliği ele geçiren BYD'nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlerden batarya tedarik edilmesine yasak getirildi.



Düzenleme ile ABD'nin Pentagon'un tedarik zincirini jeopolitik rakibinden ayırmayı hedeflediği bildirildi.



Uygulamaya konulan düzenleme, Contemporary Amperex Technology (CATL), BYD ve diğer dört Çinli şirketten Ekim 2027'den itibaren batarya tedarik edilmesini engelleyecek.



Envision Energy, EVE Energy, Gotion High Tech ve Hithium Energy Storage Technology yasak listesinde yer alan diğer şirketler oldu.



Yasağın sadece savunma alımları için geçerli olduğu belirtilirken, diğer sektör ve şirketler için de rehber niteliği taşıdığı aktarıldı.