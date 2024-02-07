ABD'den Türk çeliği kararı

ABD hükümetinin Uluslararası Ticaret Değerlendirme Komisyonu, Türkiye'den ithal kalaylanmış çelikten ilave ek gümrük vergisi alınması talebini reddetti. Dört ülkeden ithal kalaylanmış çelikten alınan gümrük vergisini de kaldırdı.



Reuters'ın haberine göre Beyaz Saray'ın ticaret konularındaki yetkili kurumu Uluslararası Ticaret Komisyonu, söz konusu ürünlerden ek gümrük vergisi alınması için ABD'li kuruluşların ilettiği talebi reddetti.



Kurum ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı'nın aldığı Güney Kore, Almanya ve Kanada'dan ithal kalaylanmış çelikten yüzde 2,69 ila yüzde 6,88 oranında antidamping gümrük vergisi alınması kararını kaldırdı. Buna ek olarak Çin'den ithal ürünlerden alınan yüzde 122,5 oranında sübvansiyonu engelleme amaçlı gümrük vergisine de son verdi.



ABD bu kararların ardından Çin, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye'den ithal kalaylanmış çelikten yüzde 25 oranında gümrük vergisi almaya devam edecek.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle 2018 yılında bu ülkelerden ithalata gümrük vergisi getirmişti.