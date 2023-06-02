ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentiyi aştı

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Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı.



Çalışma Bakanlığı verilerine göre ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 339 bin artış kaydetti. Beklenti artışın 190 bin olacağı yönündeydi.

Geçen ay 253 bin olarak açıklanan veri 294 bin seviyesine revize edildi. ​



İş gücüne katılım mayıs ayında yüzde 62,6 seviyesinde değişiklik göstermedi.



İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 3,7'YE YÜKSELDİ

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükseldi. İşsizliğin yüzde 3,5'e yükselmesi bekleniyordu.

SAATLİK KAZANÇLAR BEKLENTİYE PARALEL



ABD'de ortalama saatlik ücretler mayıs ayında ​yüzde 0,3 seviyesine geriledi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.



Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış beklentilere paralel olarak önceki ayki yüzde 4,4 seviyesinden yüzde 4.3'e geriledi.



ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Verinin ardından dolar endeksinde hafif yükseliş görülürken, altının onsunda düşüş gerçekleşti.

