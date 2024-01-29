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AB'de Ukrayna gerginliği: Macaristan ekonomisi hedef alınacak

Avrupa Birliği, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna yardımını veto etmesi halinde ülke ekonomisini hedef alacak. Hazırlanan plana göre Brüksel, Macaristan'a yönelik AB fonlarını askıya alacak. Bu durumun yaşanması halinde Macaristan ekonomisinin krizle karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Diğer taraftan AB, Ukrayna'ya yardım için B planı üzerinde de çalışıyor.

AB'de Ukrayna gerginliği: Macaristan ekonomisi hedef alınacak

ile arasında gerginlik artıyor. Brüksel, Viktor Orban'ın yardımını veto etmesi halinde ekonomisini vurmakla tehdit edeceği bildirildi.

Financial Times'ın haberine göre Brüksel, Budapeşte'nin Kiev'e yardıma karşı vetosunu kaldırmayı reddetmesi halinde "istihdam ve büyümeye" zarar vermek amacıyla Macaristan'ın ekonomik zayıflıklarını açıkça hedef alacak, para birimini tehlikeye atacak ve yatırımcı güvenine zarar verecek bir stratejinin ana hatlarını çizdi.

Brüksel'in hazırladığı belgeye diğer AB ülkeleri, Macaristan'a sağlanan fonların kalıcı olarak durdurulmasını sağlayacak. Bu fonlar olmadan finans piyasaları ile küresel şirketlerin Macaristan'a daha az yatırım ilgisi duyacağı belirtildi. Söz konusu adımın ülkedeki kamu açığının daha da artmasına ve para biriminin düşmesine neden olabileceği kaydedildi.

54 MİLYAR DOLARLIK PAKETE VETO

Macaristan'ın AB Bakanı János Bóka, mali tehditten haberdar olmadıklarını ancak ülkesinin baskılara boyun eğmeyeceğini belirtti.

AB ülkeleri, 54 milyar euroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya varamamıştı. Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketini veto etmişti.

AB Konseyi'nden bir yetkilinin hazırladığı raporda Macaristan'ın çok yüksek kamu açığı, enflasyon ve zayıf para birimi gibi ekonomik kırılganlıkları olduğuna dikkat çekildi. Ülkedeki büyüme ve istihdamın AB fonlarına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

AB'NİN B PLANI

Diğer taraftan Avrupa Birliği, Macaristan'ın vetosunu devre dışı bırakmak için bir B planı da hazırlamıştı. Buna göre plan, üye devletlerin AB bütçesine garanti vermesini içerecek. AB Komisyonu, gelecek yıl Kiev için sermaye piyasalarından 20 milyar euro borç alacak.

Yetkililer, Orban'ın 1 Şubat'taki zirvede vetosunu kaldırmayı reddetmesi halinde söz konusu planı devreye almak üzerinde çalışıyor.

AB'den Ukrayna için B planı

AB'den Ukrayna için B planı

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