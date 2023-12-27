AB'den Ukrayna için B planı

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 20 milyar euro destek veren bir plan üzerinde çalıştığı bildirildi.



Financial Times'ın haberine göre AB yetkililerinin blok içindeki anlaşmazlıkların çözülememesi halinde Kiev'i bütçe krizinden kurtarmak için alternatif arayışına girdiği belirtildi.

ORBAN'IN VETOSU DEVRE DIŞI BIRAKILACAK



AB ülkeleri, 54 milyar euroluk ilk yardım paket üzerinde anlaşmaya varamamıştı. Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketini veto etmişti.



Yetkililer, Orban'ın 1 Şubat'taki zirvede vetosunu kaldırmayı reddetmesi halinde söz konusu planı devreye almak üzerinde çalışıyor.

20 MİLYAR EUROLUK PAKET



Plan, üye devletlerin AB bütçesine garanti vermesini içerecek. AB Komisyonu, gelecek yıl Kiev için sermaye piyasalarından 20 milyar euro borç alacak.



Nihai miktarın Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre belirleneceği kaydedildi. Söz konusu düzenlemenin tüm AB üyelerinin onayına tabi olmayacak. Ana katılımcılar arasında en yüksek kredi notuna sahip ülkelerin kararı belirleyici olacak.



