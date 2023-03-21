AB'de yeni otomobil satışları şubatta yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.



Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 802 bin 763'e ulaştı. Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Şubat 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 1 milyon 563 bin 15'e yükseldi.



Şubat ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 36,9'u benzinli, yüzde 25,5'i hibrit, yüzde 15'i dizel, yüzde 12,1'i tam elektrikli, yüzde 7,2'si fişli hibrit ve yüzde 3,3'ü de diğer yakıtlardan oluştu.



AB ülkeleri arasında otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 19,2, İtalya'da yüzde 17,4 ve Fransa'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 2,8 arttı.



Birlik üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 206 bin 210, İtalya'da 130 bin 287, Fransa'da 126 bin 236 ve İspanya'da 74 bin 1 yeni otomobil tescil edildi.



Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 208 bin 503 ile VW Grubu gerçekleştirdi.



AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 153 bin 684 otomobil sattı.



Renault Grubu 86 bin 779 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 67 bin 764 adetle dördüncü sırada yer aldı.