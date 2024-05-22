AB'de yeni otomobil satışlarında artış

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.



Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,7 yükselerek 913 bin 995 adet oldu.



Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 36'sı benzinli, yüzde 29,1'i hibrit, yüzde 12,9'u dizel, yüzde 11,9'u elektrikli, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,3'ü de diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar oldu.



Elektrikli otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,8 artarak 108 bin 552'ye yükseldi.



Yeni otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 23,1, Almanya'da yüzde 19,8, Fransa'da yüzde 10,9, İtalya'da 7,7 arttı.



Yılın ocak-nisan döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 3 milyon 683 bin 42'ye ulaştı.



Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 254 bin 19 araçla Volkswagen Grubu yaptı.



Volkswagen​​​​​​​ Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 152 bin 236 otomobil sattı.​​​​​​​



Renault Grubu, 101 bin 440 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 73 bin 135 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.

